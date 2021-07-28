Украинцам предрекли рост зарплат на 30%, а что будет с ценами?

15 258 гривен – столько по прогнозам бюджетной декларации на 2022-2024 годы в среднем будет составлять заработная плата в Украине. Несколько меньше - 14 179 гривен средней заработной платы украинцам обещает уже в текущем году прогноз независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

"Телеграф" решил разобраться, насколько данный прогноз реален и что ожидает оборотную сторону любых доходов – как могут вырасти расходы украинцев.

Рост зарплаты неминуем, вопрос – насколько?

Министр финансов Украины Сергей Марченко на днях оконфузился, заявив в интервью каналу "Украина 24" о росте минимальной заработной платы с нынешних 6000 до 7700 гривен. При этом чиновник отметил, что это планы на 2022 год, что вызвало у бизнеса некое подобие паники.

Пришлось вмешиваться в ситуацию подчиненным министра и "мягко" поправлять промах своего шефа, пояснив что 7665 гривен минимальной зарплаты в Украине планируется вводить с 1 января 2024 года, о чем и сказано в бюджетной декларации на 2022-2024 годы и подробно расписать этапы повышения.

Однако минимальная зарплата - это все-таки минимум, а 2024 и даже 2022 годы дело будущего, но как насчет роста средней заработной платы, на которую в основном и живут украинцы, уже в текущем году?

Так, согласно прогнозу независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, заработная плата в Украине до конца года вырастет на 32,1% с 10 727 гривен до 14 179 гривен.

Однако на днях аналитики опубликовали новый релиз: "Мы повышаем наш прогноз средней официальной зарплаты 31 декабря 2021 года в целом по Украине до 16 857 гривен (616 долларов), а по Киеву до 25 030 гривен (923 доллара)", - сказано в прогнозе.

Также в Ukraine Economic Outlook подчеркнули, что "2021 год будет годом опережающего темпа роста заработных плат по отношению к росту экономики производства и продаж".

При этом, согласно данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата с января по июнь выросла на 9,4% или с 12 337 до 13 499. Самая большая заработная плата традиционно остается в Киеве – 19 287 гривен, а самая маленькая в Волынской области – 10 890 гривен.

Любопытно, что по итогам июня средняя заработная плата в стране даже уменьшилась в сравнении с маем, правда, всего на 0,3% или 44 гривны.

Экономический эксперт Института будущего Даниил Монин спрогнозировал "Телеграфу" более умеренный рост заработной платы в Украине по итогам 2021 года, примерно на уровне 18-19%, вместо 32% прогноза Ukraine Economic Outlook.

"Согласно данным Государственного Казначейства сборы единого социального взноса с начала года росли в среднем на 19% ежемесячно, за 20 дней июля это, например, 22%. ЕСВ это и есть заработная плата и рост поступлений показывает примерный рост размера зарплаты, так что по моему мнению рост средней заработной платы по итогам года будет порядка 18-19%, не более", - считает наш собеседник.

Жить становится дороже на 1% в месяц

"Очевидно, что стремительный рост зарплат, в первую очередь в бюджетной сфере, остается существенным фактором роста потребительских цен", - прогнозируют эксперты Ukraine Economic Outlook.

С данным прогнозом тяжело не согласиться, ведь рост цен при росте доходов украинцев давно уже стал своеобразной "традицией" и данные Госстата подтверждают возможность такого исхода.

Согласно официальным данным, за 6 месяцев текущего года рост цен на товары и услуги составил 6,4%, то есть в среднем 1% ежемесячно, разве что в июне инфляция остановилась на 0,3%.

Несомненным рекордсменом в подорожании, по данным Госстата, стало подсолнечное масло, чья стоимость с начала года "подскочила" почти на половину с 42 до 65 гривен за 1 литр. На втором месте оказался рост цен на электроэнергию, подорожавшую на 36,5%, "бронза" у сахара, подорожавшего на 21,4% или с 21 до 26 гривен за 1 килограмм.

Единственной отрадой стали яйца, подешевевшие на 21% с 27,5 до 22 гривен за 10 штук, но и это является следствием традиционного сезонного падения цен на продукт из-за лета, ставшего в текущем году особенно жарким, в марте-апреле цена на них достигала 32 гривен. Правда на 2% дешевле стала покупка транспорта.

Что до тарифов на коммунальные услуги, то вслед за ростом цен на электроэнергию идут услуги водоотведения – рост на 17,5% и водоснабжение – 11%.

Серьезно также подорожало дошкольное образование – с почти 25 гривен за день пребывания до 31,5 гривен.

Рост минимум на 12% - что ждет украинцев по итогам года?

По прогнозу Даниила Монина потребительская инфляция в 2021 году в Украине составит порядка 11-12%, правда причиной тому будет не только рост заработных плат, но и рост цен на промышленные товары.

"В условиях благоприятно складывающегося для украинского экспорта - он вырос в ценовом измерении на 44% и вызвал рост заработных плат в экспортноориентированных отраслях экономики. К тому же за год промышленная инфляция в Украине превысила 30%, что стало частью мировой тенденции – в Китае и США она превысила 10%, что стало следствием роста цен на энергоносители. Если нефть год назад стоила 41 доллар, сегодня это 70 долларов. И не стоит забывать о пандемии, что побудило США произвести эмиссию доллара для компенсаций, что опять-таки повлияло на инфляцию", - перечисляет эксперт факторы, влияющие на украинскую инфляцию.

В целом, по словам собеседника "Телеграфа", инфляция в 10-12% по итогам года - это еще оптимистичный вариант, если осенью НБУ не сможет удержать курс гривны и она опустится до 28-29 гривен за 1 доллар, то инфляция может оказаться на 2% выше его прогноза.

Также 11-12% Украине прогнозирует экономический эксперт Олег Пендзин считающий, что на нее сильно влияет бездействие НБУ и грядущий рост тарифов на энергоносители.

"Прежде всего удивляет позиция НБУ - потребительская инфляция достигла 6,5%, индекс инфляции составил 9,5%, что на 2% выше учетной ставки Нацбанка, хотя в условиях инфляции ставка рефинансирования должна быть больше инфляции. С другой стороны мы видим рост цен на энергоносители в мире и в Украине. Так, уже в августе планируется серьезный рост тарифа на электроэнергию, что сильно повлияет на инфляцию. Если правительство все же воздержится от этого шага, тогда в плане роста цен июль-август будут достаточно спокойными, но по итогам года все равно следует ожидать повышения цен на 11-12%", - считает эксперт.

В диапазоне от 8 до 10% прогнозирует рост цен в текущем году экономический эксперт Алексей Кущ, уточняя, что около 8% будет показатель среднегодовой инфляции и не менее 10% составит рост цен в декабре 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года.

"Прошлый год был достаточно удачным в плане инфляции – пандемия, локдаун, привели к снижению потребления, а с ним и снижению инфляции. В текущем году большинство факторов будет играть в пользу высокой инфляции", - говорит собеседник "Телеграфа".

По его словам основными факторами роста инфляции станут рост цен на энергоносители, в частности тариф на электроэнергию примерно в 2 раза, вслед за которыми потянутся производные от цен на энергоносители в виде воды, отопления и газа для тех, кто не заключил среднегодовой контракт на его поставку. Также следует ожидать роста цен на продукты, правда все это по прогнозу собеседника "Телеграфа" скорее всего состоится уже осенью.

"С учетом всех этих факторов инфляция к концу года будет никак не меньше 10%", - уверен Алексей Кущ.

Инфляция превысит 10% - впервые за 4 года

Все опрошенные "Телеграфом" эксперты сошлись во мнении, что в 2021 году стоит ожидать роста цен не менее чем на 10% и одной из основных причиной этого станет повышение тарифов на энергоносители.

По прогнозам Минэкономики тарифы для граждан на горячую воду и отопление возрастут на 33%, на 20% вырастут услуги водоснабжения и водоотведения и на 10% вырастет содержание домов.

Если рост цен по итогам года составит не менее 10%, то инфляция в Украине станет самой высокой, начиная с 2018 года, когда она снизилась до 9,8% после 13,7% в 2017 году.