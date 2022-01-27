Украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло: сколько оно стоит

Бутылка "Олейны" слегка подешевела.

Крупные украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло после введения на них государственного регулирования.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

По состоянию на 26 января, за 850 мл подсолнечного масла "Олейна" придется выложить в среднем 57,76 гривны, хотя цена может отличаться в зависимости от супермаркета. Стоит отметить, что на прошлой неделе в среднем ее цена была на уровне 57,93 гривны.

В декабре 2021 года такая же бутылка стоила в среднем 56 гривен, что свидетельствует о заметном росте ее стоимости.

Что касается подсолнечного масла от производителя "Щедрый дар", то по сравнению с прошедшим месяцем ее стоимость снизилась почти на 50 копеек до 55,12 грн за 870 мл, но не изменилась по сравнению с прошлой неделей.

Цены на подсолнечное масло

Стоит отметить, что Украина и Россия являются крупнейшими производителями подсолнечного масла и в мире опасаются, что если конфликт между ними обострится, то цены на этот продукт поднимутся до заоблачных высот. В частности, Индия, которая закупала у Украины почти 75% подсолнечного масла для своих нужд, решила заключить дополнительные контракты с Россией и Аргентиной на случай перебоев с поставками.

Местные покупатели опасаются также того, что перебои с подсолнечным маслом ударят и по ценам на другие пищевые масла, вроде пальмового и соевого.

Напомним, в Украине рост цен на продукты питания происходит из-за увеличения стоимости природного газа. Из-за граничной наценки в 10% многие производители жалуются на то, что полученная прибыль не покрывает затрат на производство. На фоне этого уже звучали заявления, что некоторые виды товаров просто исчезнут с прилавков магазинов.