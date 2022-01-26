Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала проанализировал для "Телеграфа" расклады, сложившиеся для Украины в канун новой встречи в нормандском формате

Советники лидеров стран "Нормандского формата" в среду, 26 января встретятся в Париже. Я думаю, что эта встреча ничем хорошим для Украины не завершится.

Учитывая, что в ОРДЛО уже около 700 тысяч человек получили паспорта РФ, мы понимаем, что эти люди точно не хотят жить в Украине. И общее количество тех, кто мыслит подобным образом, таково, что если бы там сейчас был условный референдум, они вряд ли проголосовали бы за возвращение в состав Украину. За 8 лет жизни в тотальной российской пропаганде они, мягко говоря, не любят Украину и украинцев. Более того – считают нас врагами. При этом, не считая себя украинцами, они хотят оставаться жить на территории Украины.

К сожалению, нас вынуждают идти на уступки. Потому что существующий статус-кво является относительно приемлемым для Киева, но точно не удовлетворяет Москву. Ведь при таком раскладе российская власть ничего не может сделать в контексте влияния на всю Украину. А вот "вернув" нам ОРДЛО на своих условиях – с особым статусом, возможностью влиять на внешнеполитический выбор всей Украины, вирусом федерализации – РФ получает куда более мощные рычаги влияния.

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И потому встреча советников глав нормандского формата, которую Офис президента пытается преподнести как некий прорыв, на самом деле – угроза.

Последствия переговоров между США и РФ – об Украине без Украины.

Скорее всего, РФ отказавшись от претензий на письменные гарантии со стороны США и НАТО по всем "вопросам безопасности" (читай – ультиматумам), выдвинула условием выполнение Минских соглашений в ее трактовке. На что условный коллективный Запад мог согласиться.

Байден уже провел беседы с руководством Великобритании, Германии, Франции, вообще ЕС касательно поиска неких общих знаменателей в противостоянии с РФ. Прошли встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

Мы должны четко понимать, что свои национальные интересы и США, и страны НАТО, и страны ЕС не будут сдавать, чтобы защитить национальные интересы Украины. Несмотря на активную помощь нам со стороны США, Великобритании, стран Балтии, похоже на то, что нас решили принуждать выполнить Минские соглашения в российской трактовке. Возможно, РФ взамен пообещала деэскалацию. И речь не только об вероятном отводе войск от украинской границы, но и – в ракурсе урегулирования энергетического кризиса в Европе.

У меня плохие предчувствия касательно новой встречи в нормандском формате. Советники могут прозондировать почву – чтобы заставить Украину пойти на те или иные уступки. То есть, за счет наших интересов другие будут решать свои проблемы в контексте глобального противостояния.