"Галкін та Пугачова пошкодують про втечу з росії": у радянського чемпіона "поїхав дах"

Колишній спортсмен різко відреагував на безневинний пост співвітчизниці

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який вважає, що Захід незабаром приповзе до рф на колінах, наїхав на російську фігуристку Євгенію Медведєву.

Відповідний коментар колишнього біатлоніста доступний на metaratings.ru.

Медведєва у себе в telegram-каналі написала досить нейтральний текст про останні зміни у фігурному катанні. На це Тихонов відреагував досить різко, заявивши, що Медведєва тепер залишить рф слідом за Пугачовою і Галкіним. Чотириразовий олімпійський чемпіон додав, що всі ті, хто виїхав з росії, пошкодують про це. Також ексспортсмен зазначив, що росія приречена на перемогу, попри беззаконня.

"Що я можу сказати… Слідом за Галкіним і Пугачовою поїде Медведєва. Але я думаю, що всі, хто залишив Росію, про це шкодують. Росія, попри всі недоліки та беззаконня, приречена на перемогу. Я, звичайно, проти зміни громадянства російськими спортсменами, але вони можуть їхати. Не треба позбавляти права вибору, зробіть такі умови, щоб ніхто не хотів їхати", — заявив Тихонов.

Медведєва раніше написала: "Нам варто боротися саме за право дати нашим (російським) спортсменам виступати під егідою ISU. А не влаштовувати істерики з приводу того, що хтось там, можливо, змінить громадянство тощо. Це тиск на наших спортсменів".

У мережі висміяли слова Тихонова, а один із користувачів припустив, що в Олександра "поїхав дах".

У мережі висміяли слова Тихонова про Медведєву

Раніше повідомлялося, що в росії назвали змовою Заходу рішення про підвищення вікового цензу у фігурному катанні.

Нагадаємо, в США незадоволені близькістю молодої російської фігуристки з президентом рф володимиром путіним.