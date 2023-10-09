Винуватцеві масового вбивства тварин під Харковом загрожує великий термін: поліція розкрила деталі

Покарання буде суворим

Винному у масовому вбивстві тварин у "Фельдман Екопарку" на Харківщині загрожує строк до восьми років позбавлення волі.

Хто це був, поки не встановлено, проте тривають активні слідчі заходи. Про це розповіли в обласному управлінні поліції.

Вранці 8 жовтня співробітники екопарку знайшли мертвими 12 декоративних кроликів та шість морських свинок під час ранкового обходу, — розтин показав, що вони померли через отруєння миш’яком.

У Харківській обласній прокуратурі стверджують, що за попередньою версією тварин отруїв хтось, хто був присутнім на традиційному фестивалі "Бал хризантем". За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами, яке було здійснено з особливою жорстокістю щодо двох та більше тварин (ч. 3 ст. 299 КК). Запобіжний захід за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

У поліції також показали кілька фото з місця подій:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як нарешті була покарана голова притулку під Києвом, яка кинула тварин замкненими в окупації на смерть.