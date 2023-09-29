Загинули сотні собак: голова притулку під Києвом, що кинула тварин замкненими в окупації, поплатилася за скоєне

Коли волонтери змогли прийти на допомогу хвостикам, багато хто з них був мертвий, а решта не могли рухатися від виснаження

Через Бородянку у лютому 2022 року російські окупанти йшли на Київ. Більше місяця місто провело в окупації, за час якої Бородянку було частково знищено, і багато жителів евакуювалися. Хто міг, рятував і тварин, проте це не торкнулося собак Бородянського притулку, – керівниця Наталія Мазур залишила їх закритими у вольєрах.

Було кинуто сотні собак, половина з яких не дожила до приходу волонтерів. Довгий час зоозахисники намагалися притягнути до відповідальності керівництво, і нарешті це вдалося, — Наталію Мазур було звільнено. Про це повідомляє UAnimals.

Загалом у притулку залишилося 485 собак. Їх замкнули в клітках без води та їжі, внаслідок чого 222 з них померли, а решта була настільки виснажена, що не могли рухатися. Наталія Мазур заявляє, що не випустила тварин, щоби вони не нападали на людей. Однак вона також відмовляла і зоозахисникам, які пропонували допомогти евакуювати собак.

Окупанти підступили до Бородянки 26 лютого, а на початку березня місто було окуповане. Звільнили його лише 1 квітня, тобто. тварини були закриті протягом цілого місяця . При цьому після виходу загарбників із населеного пункту волонтери потрапили до притулку того ж дня, 1 квітня. А Наталія Мазур приїхала лише 3 числа.

Наталія Мазур

Собак, що вижили, виходили і взяли під опіку, і протягом півтора року волонтери намагалися домогтися справедливості, писали заяви в поліцію і вимагали від влади звільнити Наталю Мазур.

Наразі директором КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", якому підпорядковується притулок, стане Сергій Сабуров.

Як повідомляв "Телеграф", раніше дівчинка у Павлограді знімала на відео, як мучить і б’є своїх домашніх тварин, — це викликало такий скандал, що тварин у результаті просто забрали у неї.