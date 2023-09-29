Погибли сотни собак: глава приюта под Киевом, бросившая животных запертыми в оккупации, поплатилась за содеянное

Когда волонтеры смогли прийти на помощь хвостикам, многие были мертвы, а остальные не могли двигаться от истощения

Через Бородянку в феврале 2022 года российские оккупанты шли на Киев. Больше месяца город провел в оккупации, за время которой Бородянка была частично уничтожена, и многие жители эвакуировались на время. Кто мог, спасал и животных, однако это не коснулось собак Бородянского приюта, — руководительница Наталья Мазур оставила их закрытыми в вольерах.

Были брошены сотни собак, половина из которых не дожила до прихода волонтеров. Долгое время зоозащитники пытались привлечь к ответственности руководство, и наконец это удалось, — Наталья Мазур была уволена. Об этом сообщает UAnimals.

Всего в приюте остались 485 собак. Их заперли в клетках без воды и еды, в результате чего 222 из них умерли, а остальные были так истощены, что не могли двигаться. Наталья Мазур заявляет, что не выпустила животных, чтобы они не нападали на людей. Однако при этом она также отказывала и зоозащитникам, которые предлагали помочь эвакуировать собак.

Оккупанты подступили к Бородянке 26 февраля, а в начале марта город был оккупирован. Освободили его только 1 апреля, — т.е. животные были закрыты в течение целого месяца . При этом после выхода захватчиков из населенного пункта волонтеры попали в приют в тот же день, 1 апреля. А Наталья Мазур приехала только 3 числа.

Наталья Мазур

Выживших собак выходили и взяли под опеку, и в течение полутора лет волонтеры пытались добиться справедливости, писали заявления в полицию и требовали от властей уволить Наталью Мазур.

Теперь директором КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", которому подчиняется приют, станет Сергей Сабуров.

Как сообщал "Телеграф", ранее девочка в Павлограде снимала на видео, как мучит и избивает своих домашних животных, — это вызвало такой скандал, что животных в итоге просто забрали у нее.