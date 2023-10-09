Виновнику массового убийства животных под Харьковом грозит большой срок: полиция раскрыла детали

Наказание будет суровым

Виновному в массовом убийстве животных в "Фельдман Экопарке" в Харьковской области грозит срок до восьми лет лишения свободы.

Кто это был, пока не установлено, однако ведутся активные следовательные мероприятия. Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Утром 8 октября сотрудники экопарка обнаружили мертвыми 12 декоративных кроликов и шесть морских свинок во время утреннего обхода, — вскрытие показало, что они умерли из-за отравления мышьяком.

В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что по предварительной версии животных отравил кто-то, кто присутствовал на традиционном фестивале "Бал хризантем". По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, которое было осуществлено с особой жестокостью в отношении двух и больше животных (ч. 3 ст. 299 УК). Мера пресечения по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В полиции также показали несколько фото с места событий:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как наконец получила наказание глава приюта под Киевом, которая бросила животных запертыми в оккупации на смерть.