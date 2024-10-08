С горячим телом и окрашенными волосами: как в молодости выглядел легендарный футболист Андрей Шевченко

В 49-день рождения "Телеграф" показывает детские и юношеские фото звезды спорта

Андрей Шевченко — легендарный украинский футболист с мировым именем. В его карьере — выступления за сборную Украины и топ-клубы Европы, включая "Милан" и "Челси", а сейчас он президент Украинской ассоциации футбола. 29 сентября ему исполняется 49 лет.

Что нужно знать:

Андрей Шевченко — легенда украинского футбола, обладатель "Золотого мяча" 2004 года

Его карьера охватывает игру за "Динамо", "Милан" и "Челси", где он становился лучшим бомбардиром

Сейчас Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола и воспитывает 4 сыновей с женой Кристен Пазик

Андрей Шевченко — звезда украинского футбола

Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года. Он родился в маленьком селе Дворковщина на Киевщине, однако спустя несколько лет его семья переехала в Киев. Уже там на спортплощадке обычной школы, которую посещал Андрей, он увлекся футболом. Вскоре его заметили и пригласили в футбольную школу "Динамо". Изначально родители были против увлечения сына футболом, отец мечтал, чтобы Андрей пошел по его стопам и стал военным, но судьба сложилась иначе.

Уже в 1990 году на товарищеском турнире "Кубок Иана Раша" Андрей Шевченко стал лучшим и самым молодым бомбардиром из всех участников. С этого и началась бурная футбольная карьера и серьезные успехи футболиста в его карьере.

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

Дебют Андрея Шевченко в основной команде "Динамо" состоялся 8 ноября 1994 года в Донецке в матче против "Шахтера". А уже в мае 1999 года успешного футболиста купил клуб "Милан" за 25 млн долларов. В первый же год своей работы в "Милане" Шевченко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 24 гола. Он был игроком итальянского "Милана" в период с 1999 по 2006 год.

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

Уже 28 мая 2006 года Шевченко перешел из итальянского "Милана" в английский клуб "Челси" за 43,875 млн евро. Свой первый гол за "Челси" в ворота "Ливерпуля" Андрей Шевченко забил 13 августа 2006 года в Суперкубке Англии.

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

Карьера Шевченко была отмечена многими наградами и кубками. Однако самой престижной наградой стал "Золотой мяч", который футболист получил в 2004 году. К слову, он стал третьим украинцем после Олега Блохина и Игоря Беланова, получившим его.

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

Надо сказать, что в разные периоды своей звездной футбольной карьеры Андрей Шевченко выглядел по разному. многие помнят его и с короткими стрижками, и с более длинными волосами. Также Шевченко экспериментировал с цветом волос, становясь блондином. При этом у него было подтянутое спортивное тело, которое он не стеснялся демонстрировать.

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

Сейчас Андрей Шевченко глава Украинской ассоциации футбола. А до этого некоторое время был главным тренером украинской сборной по футболу. Он с 2004 года женат на модели Кристен Пазик, с которой воспитывает четверых сыновей.

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

