Повзрослевшая София удивила изменением своей внешности

Единственная дочь предательницы Украины Ани Лорак, 14-летняя София, изменилась до неузнаваемости. Девочка появилась в браке исполнительницы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Теперь она — копия звездной мамы-запроданки.

Что стоит знать:

София Налчаджиоглу родилась в 2011 году в Турции

Крестными дочери Лорак стали Филипп Киркоров и Ирина Бережная

С возрастом внешность девушки заметно изменилась — это вызвало обсуждения в соцсетях о возможной пластике

София Налчаджиоглу родилась 9 июня 2011 года в Турции. Ее крестными стали российский певец-путинист Филипп Киркоров и одиозный депутат Верховной Рады Ирина Бережная, которая погибла в ДТП в 2017 году.

С момента своего появления на свет София привлекала внимание общественности, и ее внешность претерпела заметные изменения. В детстве София была пухлым ребенком с темными волосами и выразительными глазами.

София Налчаджиоглу - дочь Ани Лорак София Налчаджиоглу - дочь Ани Лорак

С возрастом девушка начала меняться. Ее лицо стало более худым, а волосы — прямыми и окрашенными в более светлый оттенок. Изменения в ее внешности стали заметны в 12-13 лет, когда она начала активно вести социальные сети и делиться своими фотографиями.

Не обошлось и без критики: некоторые пользователи социальных сетей выразили сомнения по поводу возможных пластических операций Софии, хотя официальных подтверждений этому нет. Подписчики Софии первыми заявили, что девушка, вероятно, сделала пластику носа. Также отметили, что 14-летняя дочь Лорак изменила форму бровей.

Напомним, что Мурат Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009 по 2019 год. После развода София осталась жить с певицей в России, а с отцом девушка видится время от времени за границей.

София с отцом Муратом

В 2024 году запроданка снова вышла замуж. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о новом муже Ани Лорак и о том, как развивались их отношения.