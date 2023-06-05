"За Україну": экс-муж Ани Лорак показал снаряды со своим именем для оккупантов (фото)

Мурат Налчаджиоглу продолжает поддерживать Украину, в отличие от его бывшей звездной супруги

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, у которого в минувшие выходные состоялась свадьба, с первых дней российского полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Бывший муж певицы-запроданки Ани Лорак показал фото снарядов, подписанных его именем.

Снимки появились в истории Мурата Налчаджиоглу в Instagram. Бизнесмен в который раз выразил поддержку Украине в борьбе с российским агрессором.

Так, предприниматель поделился фотографией, на которой изображены так называемые именные снаряды. На одном написаны имя и фамилия Мурата, на другом — надпись "За Україну". Вероятно, бизнесмен принял участие в благотворительном стартапе, где за донат ВСУ можно заказать любую надпись на снаряде, ракете или бомбе.

"Подарки" для оккупантов от Мурата Налчаджиоглу

Напомним, в субботу, 3 июня 2023 года, Мурат Налчаджиоглу женился во второй раз. Избранницей стала киевская визажистка Лилия. Торжество состоялось в одном из загородных комплексов Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мурат Налчаджиоглу назвал Украину своим родным домом. Его бывшая жена, Ани Лорак, все также работает в рф и молчит о военных преступлениях россиян в Украине. Недавно в сети смеялись над дроном якобы от Ани Лорак, который "запустили" по российской столице.