Экс-муж Ани Лорак, поддержавший Украину, женился на визажистке: первые фото и видео с роскошной свадьбы

Теперь пара официально муж и жена

Бывший муж предательницы Украины Ани Лорак, 45-летний бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу сыграл свадьбу со своей возлюбленной, 27-летней киевской визажистке Лилией Реус.

"Свадьба приличная, без кокса, ни одного медийного лица, Ани Лорак не пригласили", — шутит Телеграм-канал Harley Quinn, который первым анонсировал планы жениха и невесты на субботу, 3 июня. Действительно, судя по кадрам, на свадьбе не было ни одного известного представителя украинского шоу-бизнеса.

Роскошная свадебная церемония состоялась в одном из загородных ресторанов Киева на открытом воздухе. Перед гостями Мурат и Лилия обменялись обетами верности.

Молодожены решили выбрать для одного из самых важных дней в своей жизни светлые наряды. Так, Лилия надела длинное платье с открытыми плечами, подчеркивающее ее хрупкую фигуру, со шлейфом и без традиционной фаты. В руках невесты был нежный букет, состоящий из роз пастельных оттенков. Мурат оделся в классический костюм голубого оттенка.

Напомним, что в 2021 году бывший муж Ани Лорак сделал предложение своей девушке Лилии. У бизнесмена есть общая дочь с Лорак — София. Сама певица, которая предала свою страну и теперь находится в россии, недавно сообщила о романе с испанцем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что уроженец Турции Мурат Налчаджиоглу, который давно живет в Украине, выказывает патриотизм и поддержку ее жителям, чем сама Лорак. Сам же мужчина не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.