Тепер пара офіційно чоловік та дружина

Колишній чоловік зрадниці України Ані Лорак, 45-річний бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджіоглу зіграв весілля зі своєю коханою, 27-річною київською візажисткою Лілією Реус.

"Весілля пристойне, без коксу, жодного медійного обличчя, Ані Лорак не запросили", — жартує Телеграм-канал Harley Quinn, який першим анонсував плани нареченого та нареченої на суботу, 3 червня. Справді, судячи з кадрів, на весіллі не було жодного відомого представника українського шоубізнесу.

Розкішна весільна церемонія відбулася в одному із заміських ресторанів Києва на відкритому повітрі. Перед гостями Мурат та Лілія обмінялися обітницями вірності.

Молодята вирішили обрати для одного з найважливіших днів у своєму житті світле вбрання. Так, Лілія одягла довгу сукню з відкритими плечима, що підкреслює її тендітну фігуру, зі шлейфом і без традиційної фати. У руках нареченої був ніжний букет, що складається з троянд пастельних відтінків. Мурат одягнувся у класичний костюм блакитного відтінку.

Нагадаємо, що у 2021 році колишній чоловік Ані Лорак зробив пропозицію своїй дівчині Лілії. Бізнесмен має спільну дочку з Лорак — Софію. Сама співачка, яка зрадила свою країну і тепер перебуває в росії, нещодавно повідомила про роман з іспанцем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уродженець Туреччини Мурат Налчаджіоглу, який давно живе в Україні, проявляє патріотизм та підтримку її мешканцям, ніж сама Лорак. Сам же чоловік не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.