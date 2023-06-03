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Ексчоловік Ані Лорак, який підтримав Україну, одружився з візажисткою: перші фото та відео з розкішного весілля

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Мурат Налчаджіоглу і Лілія Реус Новина оновлена 03 червня 2023, 16:17
Мурат Налчаджіоглу і Лілія Реус. Фото instagram.com/muratnalca

Тепер пара офіційно чоловік та дружина

Колишній чоловік зрадниці України Ані Лорак, 45-річний бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджіоглу зіграв весілля зі своєю коханою, 27-річною київською візажисткою Лілією Реус.

"Весілля пристойне, без коксу, жодного медійного обличчя, Ані Лорак не запросили", — жартує Телеграм-канал Harley Quinn, який першим анонсував плани нареченого та нареченої на суботу, 3 червня. Справді, судячи з кадрів, на весіллі не було жодного відомого представника українського шоубізнесу.

Розкішна весільна церемонія відбулася в одному із заміських ресторанів Києва на відкритому повітрі. Перед гостями Мурат та Лілія обмінялися обітницями вірності.

Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус

Молодята вирішили обрати для одного з найважливіших днів у своєму житті світле вбрання. Так, Лілія одягла довгу сукню з відкритими плечима, що підкреслює її тендітну фігуру, зі шлейфом і без традиційної фати. У руках нареченої був ніжний букет, що складається з троянд пастельних відтінків. Мурат одягнувся у класичний костюм блакитного відтінку.

Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус
Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус
Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус
Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус
Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус

Нагадаємо, що у 2021 році колишній чоловік Ані Лорак зробив пропозицію своїй дівчині Лілії. Бізнесмен має спільну дочку з Лорак — Софію. Сама співачка, яка зрадила свою країну і тепер перебуває в росії, нещодавно повідомила про роман з іспанцем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уродженець Туреччини Мурат Налчаджіоглу, який давно живе в Україні, проявляє патріотизм та підтримку її мешканцям, ніж сама Лорак. Сам же чоловік не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.

Теги:
#Ані Лорак #Мурат Налчаджиоглу