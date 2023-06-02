Ексчоловік Ані Лорак завтра зіграє весілля з коханою: стали відомі деталі

Пара давно вирішила одружитися, але про проведення весілля стало відомо лише зараз

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, який підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та назвав нашу країну "своїм домом", зіграє весілля зі своєю коханою, київською візажисткою Лілією Реус. Пара вирішила офіційно узаконити стосунки півтора роки тому.

Весілля Мурата Налчаджіоглу відбудеться у суботу, 3 червня 2023 року, у Києві. Інформацію про це розмістив Telegram-канал Harley Quinn.

Повідомляється, що свято відбуватиметься в одному із заміських ресторанів Києва. Як відомо, 26-річна Лілія, яка має дочку Олександру від попередніх відносин, і 45-річний Мурат Налчаджіоглу почали зустрічатися в 2020 році. Про заручини пари стало відомо у 2021 році.

За спиною чоловіка шлюб із відомою співачкою Ані Лорак, разом вони прожили понад 10 років і розлучилася у 2019 році. Причиною розриву, за даними медіа, стали зради Мурата. У пари залишилася донька Софія, якій 9 червня 2023 року буде 12 років. До речі, Налчаджіоглу давно познайомив її з коханою Лілією, а та його – зі своєю донькою Сашею. Вчотирьох вони неодноразово відпочивали разом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Йорданії пройшло розкішне королівське весілля наслідного принца Хусейна. Церемонія зібрала багатьох представників королівських сімей.