Популярна українська блогерка Саша Бо вагітна від нового чоловіка (фото, відео)

Блогерка вже має двох синів від першого шлюбу

Зірковий український бейбі-бум продовжується. Слідом за новинами про поповнення в сім’ї відомого футболіста Олександра Зінченка про свою третю вагітність оголосила популярна україномовна блогерка Саша Бо. Батько майбутньої дитини – новий чоловік Олександри стоматолог Платон Тарнавський.

Радісними новинами Саша поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши миле відео з животиком, що вже помітно округлився. Коротенький ролик блогерка підписала смайликом з маленьким янголятком.

"Неможливо більше мовчати" — додала Олександра в сторіс.

Зазначимо, що раніше шанувальники вже цікавилися в Олександри, чи планують вони із Платоном спільну дитину. Тоді 27-річна блогерка сказала, що дуже цього хоче, проте вже після перемоги України у війні з окупантами. Як бачимо, плани пари трохи змінились.

Нагадаємо, що Саша Бо офіційно розлучилася з першим чоловіком Ігорем Пустовітом у грудні 2021 року. У цьому шлюбі у пари з’явилися два синочки — Данило (2016) та Євген (2018).

Про те, що блогерка вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні 2022 року. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".