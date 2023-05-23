Рус

Популярна українська блогерка Саша Бо вагітна від нового чоловіка (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Саша Бо оголосила про третю вагітність Новина оновлена 23 травня 2023, 15:20
Саша Бо оголосила про третю вагітність. Фото https://www.instagram.com/sashaabo/

Блогерка вже має двох синів від першого шлюбу

Зірковий український бейбі-бум продовжується. Слідом за новинами про поповнення в сім’ї відомого футболіста Олександра Зінченка про свою третю вагітність оголосила популярна україномовна блогерка Саша Бо. Батько майбутньої дитини – новий чоловік Олександри стоматолог Платон Тарнавський.

Радісними новинами Саша поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши миле відео з животиком, що вже помітно округлився. Коротенький ролик блогерка підписала смайликом з маленьким янголятком.

"Неможливо більше мовчати" — додала Олександра в сторіс.

Саша Бо вагітна втретє

Зазначимо, що раніше шанувальники вже цікавилися в Олександри, чи планують вони із Платоном спільну дитину. Тоді 27-річна блогерка сказала, що дуже цього хоче, проте вже після перемоги України у війні з окупантами. Як бачимо, плани пари трохи змінились.

Нагадаємо, що Саша Бо офіційно розлучилася з першим чоловіком Ігорем Пустовітом у грудні 2021 року. У цьому шлюбі у пари з’явилися два синочки — Данило (2016) та Євген (2018).

Саша Бо із синами
Саша Бо із синами та чоловіком Платоном Тарнавським

Про те, що блогерка вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні 2022 року. Вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Теги:
#Вагітність #Саша Бо