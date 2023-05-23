Популярная украинская блогерша Саша Бо беременна от нового мужа (фото, видео)

У блогерши уже есть два сына от первого брака

Звездный украинский бейби-бум продолжается. Вслед за новостями о пополнении в семьи известного футболиста Александра Зинченко, о своей третьей беременности объявила популярная украиноязычная блогерша Саша Бо. Отец будущего ребенка — новый супруг Александры стоматолог Платон Тарнавский.

Радостными новостями Саша поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав милое видео с уже заметно округлившимся животиком. Коротенький ролик блогерша сопроводила смайликом с маленьким ангелочком.

"Невозможно больше молчать" — добавила Александра в сторис.

Отметим, что ранее поклонники уже интересовались у Александры, планируют ли они с Платоном совместного ребенка. Тогда 27-летняя блогерша сказала, что очень этого хочет, однако уже после победы Украины в войне с оккупантами. Как видим, планы пары немного изменились.

Напомним, что Саша Бо официально рассталась с первым мужем Игорем Пустовитом в декабре 2021 года. В этом браке у пары появились два сыночка — Даниил (2016) и Евгений (2018).

О том, что блогерша второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле 2022 года. Впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".