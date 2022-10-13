"Один квадрат – 1000 долларов": блогерка Саша Бо во время войны похвасталась роскошной квартирой (видео)

В комментариях упрекнули Сашу Бо, что не время выставлять на публику дорогостоящие покупки

Украинская блогерка Саша Бо, которая после скандального развода с Игорем Пустовитом вышла замуж за своего одногруппника Платона Тарнавского, показала новую квартиру в Ивано-Франковске. На 120 "квадратах" размещена спальня с гардеробом, детская, гостиная и несколько ванных комнат. Интерьер выполнен в пастельных тонах, ремонт блогерка планировала вместе с дизайнером.

Рум-тур по шикарным апартаментам Саша Бо провела ютуберке Анне Олицкой, интервью опубликовано в четверг, 13 октября. Вместе с супругом, детьми и домашними питомцами семья проживает тут с мая 2022 года. В сети неоднозначно отнеслись к рассказам девушке о шикарной жизни в разгар полномасштабной войны.

По словам Саши Бо, жилье она приобрела еще год назад, в то время 1 квадратный метр обошелся в 1 тысячу долларов, то есть полная стоимость жилища – 120 тысяч долларов. Такая же сумма, а то и больше, призналась блогерка, вложена в ремонт комнат. Квартира находится в одном из самых элитных домов Ивано-Франковска.

В ролике блогерка продемонстрировала изысканный и дорогой дизайн квартиры, роскошный вид на Ивано-Франковск из окна. В спальне у девушки находится гардеробная, в частности с сумками, коллекцией элитных часов и обувью люксовых брендов.

Саша Бо рассказала, что лишь камень для столешницы стоит около 10 тысяч долларов. Девушка радуется, что успела много закупить до войны, так как сейчас цены сильно поднялись.

В ходе беседы интервьюерка обратились к Саше Бо, мол, та транслирует роскошь и люкс, пока многие люди пребывают под оккупацией или под бомбежками. С подобными упреками выступили в сторону блогерки и некоторые комментаторы. Люди не поняли, почему Саша Бо называет квартиру на 120 "квадратов" небольшой. "Прилетело" и авторке выпуска, которая вроде бы осудила блогерку за демонстрацию роскоши, но тут же расспрашивала детально о всех вещах в квартире и ценах. Однако другие пользователи поддержали Сашу, добавив, что она на все заработала своим трудом.

В комментариях не понимают, зачем хвастаться роскошью в разгар войны

Напомним, Саша Бо воспитывает двух сыновей от первого брака с Игорем Пустовитом. Все скандальные подробности разлада в их отношениях и мужчина, и женщина обсуждали в различных интервью. В прошлом году Саша Бо оскандалилась на вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".