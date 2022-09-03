"Официально Тарнавская": блогерша Саша Бо вышла замуж (фото)

После скандального развода с Игорем Пустовитом, девушка вновь обрела свое счастье

В субботу, 3 сентября, после официального развода со своим экс-супругом Игорем Пустовитом, популярная украиноязычная блогерша Саша Бо официально вышла замуж за своего возлюбленного Платона Тарнавского.

Радостной новостью девушка поделилась у себя в Инстаграме. "Официально Тарнавская", — написала Александра в подписи к фото, на которых новоиспеченные супруги в свадебных образах едут в автомобиле.

О том, что блогерша во второй раз выходит замуж, стало известно еще в апреле. Платон Тарнавский сделал предложение руки и сердца блогерше относительно давно, но она долгое время не решалась об этом рассказать из-за войны в Украине.

Что известно о личной жизни Саши Бо

Избранник Саши Бо — стоматолог из Ивано-Франковска, ее одногруппник Платон Тарнавский. Отметим, что мужчина ведет непубличный образ жизни. Напомним, что впервые пара появилась вместе на скандальной вечеринке у Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодной тусой".

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

В сентябре 2021 года вышло интервью Маши Ефросининой, в котором Саша Бо рассказала свою версию скандального развода с Игорем Пустовитом. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что она больше зарабатывала. Также блогерша пожаловалась на абьюз со стороны Игоря, и рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Александры, о том, как она его унижала и якобы била их общих, двоих сыновей. Еще находившись в официальном браке Саша и Игорь начали новые отношения. Игорь Пустовит сразу же нашел себе новую девушку.