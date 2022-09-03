"Офіційно Тарнавська": блогерка Саша Бо вийшла заміж (фото)

Після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом, дівчина знову знайшла своє щастя

У суботу, 3 вересня, після офіційного розлучення зі своїм ексчоловіком Ігорем Пустовітом, популярна україномовна блогерка Саша Бо офіційно вийшла заміж за свого коханого Платона Тарнавського.

Радісною новиною дівчина поділилася у себе в Інстаграмі. "Офіційно Тарнавська", — написала Олександра у підписі до фото, на яких новоспечене подружжя у весільних образах їде в автомобілі.

Про те, що блогерка вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні. Платон Тарнавський зробив пропозицію руки та серця блогерці відносно давно, але вона довгий час не наважувалася про це розповісти через війну в Україні.

Що відомо про особисте життя Саші Бо

Обранець Саші Бо – стоматолог з Івано-Франківська, її одногрупник Платон Тарнавський. Зазначимо, що чоловік веде непублічне життя. Нагадаємо, що вперше пара з’явилася разом на скандальній вечірці в Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".

Саша Бо та Ігор Пустовіт: розлучення

У вересні 2021 року вийшло інтерв’ю Маші Єфросініної, в якому Саша Бо розповіла свою версію скандального розлучення з Ігорем Пустовітом. За її словами, пара сварилася через те, що вона більше заробляла. Також блогерка поскаржилася на аб’юз з боку Ігоря, і розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Олександри, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних, двох синів. Ще перебуваючи в офіційному шлюбі Саша і Ігор розпочали нові стосунки. Ігор Пустовіт одразу ж знайшов собі нову дівчину.