"Один квадрат — 1000 доларів": блогерка Саша Бо під час війни похвалилася розкішною квартирою (відео)

У коментарях дорікнули Саші Бо, що не час виставляти на публіку дорогі покупки

Українська блогерка Саша Бо, яка після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом вийшла заміж за свого одногрупника Платона Тарнавського, показала нову квартиру в Івано-Франківську. На 120 "квадратах" розміщена спальня з гардеробом, дитяча, вітальня та кілька ванних кімнат. Інтер’єр виконаний у пастельних тонах, ремонт блогерка планувала разом із дизайнером.

Румтур шикарними апартаментами Саша Бо провела ютуберці Ганні Олицькій, інтерв’ю опубліковано в четвер, 13 жовтня. Разом з чоловіком, дітьми та домашніми вихованцями сім’я проживає тут з травня 2022 року. У мережі неоднозначно поставилися до розповідей дівчині про розкішне життя в розпал повномасштабної війни.

За словами Саші Бо, житло вона придбала ще рік тому, на той час 1 квадратний метр коштував 1 тисячу доларів, тобто повна вартість житла – 120 тисяч доларів. Така ж сума, а то й більше, зізналася блогерка, вкладена в ремонт кімнат. Квартира знаходиться в одному з найелітніших будинків Івано-Франківська.

У ролику блогерка продемонструвала вишуканий та дорогий дизайн квартири, розкішний краєвид на Івано-Франківськ із вікна. У спальні у дівчини знаходиться гардеробна, зокрема з сумками, колекцією елітних годинників і взуттям люксових брендів.

Саша Бо розповіла, що лише камінь для стільниці коштує близько 10 тисяч доларів. Дівчина радіє, що встигла багато чого закупити до війни, бо зараз ціни добряче піднялися.

Під час бесіди інтерв’юєрка звернулися до Саші Бо, мовляв, та транслює розкіш і люкс, поки багато людей перебувають під окупацією чи під бомбардуванням. З подібними докорами виступили у бік блогерки й деякі коментатори. Люди не зрозуміли, чому Саша Бо називає квартиру на 120 "квадратів" невеликою. "Прилетіло" і авторці випуску, яка начебто засудила блогерку за демонстрацію розкоші, але відразу розпитувала детально про всі речі в квартирі та ціни. Однак інші користувачі підтримали Сашу, додавши, що вона на все заробила своєю працею.

У коментарях не розуміють, навіщо хвалитися розкішшю у розпал війни

Нагадаємо, Саша Бо виховує двох синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом. Усі скандальні подробиці розладу в їхніх стосунках і чоловік, і жінка обговорювали у різних інтерв’ю. Минулого року Саша Бо оскандалилася на вечірці у Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодною тусою".