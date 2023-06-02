Экс-супруг Ани Лорак завтра сыграет свадьбу с возлюбленной: стали известны детали

Пара давно решила пожениться, но о проведении свадьбы стало известно только сейчас

Бывший супруг певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и назвал нашу страну "своим домом", сыграет свадьбу со своей возлюбленной, киевской визажисткой Лилией Реус. Пара решила официально узаконить отношения полтора года назад.

Свадьба Мурата Налчаджиоглу состоится в субботу, 3 июня 2023 года, в Киеве. Информацию об этом разместил Telegram-канал Harley Quinn.

Сообщается, что торжество будет проходить в одном из загородных ресторанов Киева. Как известно, 26-летняя Лилия, у которой есть дочь Александра от предыдущих отношений, и 45-летний Мурат Налчаджиоглу начали встречаться в 2020 года. О помолвке пары стало известно в 2021 году.

За спиной мужчины брак с известной певицей Ани Лорак, вместе они прожили более 10 лет и развелась в 2019 году. Причиной разрыва, по данным медиа, стали измены Мурата. У пары осталась дочь София, которой 9 июня 2023 года будет 12 лет. К слову, Налчаджиоглу давно познакомил ее с возлюбленной Лилией, а та его – со своей дочкой Сашей. Вчетвером они неоднократно отдыхали вместе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Иордании прошла роскошная королевская свадьба наследного принца Хусейна. Церемония собрала многих представителей королевских семей.