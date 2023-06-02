Красиво, дорого, гламурно: в Иордании прошла роскошная королевская свадьба наследного принца Хусейна (фото)

Церемония собрала многих представителей королевских семей

Минус один холостой представитель королевской семьи — 1 июня женился наследник королевского престола Иордании, старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II 28-летний Хусейн. Невеста — дочь саудовского бизнесмена, 29-летняя архитектор Раджва Аль Саиф.

Сам принц на свадьбе появился в форме с орденами, а невеста выбрала красивое платье от ливанского дизайнера Эли Сааба с асимметричным вырезом и широким белым шлейфом, расшитым цветами, которое было сшито специально для нее. А на голове красовалась диадема и длинная фата.

Стоит отметить, что свадьба — по любви, однако этот союз также имеет и важное политическое значение для страны, ведь таким образом скрепляются "узы" Иордании и Саудовской Аравии.

Роскошная церемония и празднование состоялись во Дворце Захран в столице Иордании Аммане. На королевскую свадьбу собрались многие монаршие семьи и другие высокопоставленные лица со всего мира. Отметим, что не пропустили мероприятие и принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая кстати выбрала наряд ливанского дизайнера Elie Saab, как и невеста.

Традиционная свадебная хода Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На свадьбе был огромный многоярусный торт в бело-синих тонах Фото: Getty Images

Принц Иордании и его супруга Фото: Getty Images

На свадьбе было около 1700 гостей Фото: Getty Images

Королева Рания и король Абдалла II Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям

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