Такой церемонии роз никто не ожидал: кто покинул шоу "Холостяк-14" в седьмом выпуске
Борьбу за сердце Тараса продолжат 7 участниц
В пятницу, 28 ноября, вышел 7-й выпуск романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский актер Тарас Цымбалюк. В начале проекта он попрощался с Валерий Жуковской, а остальные девушки остались на проекте, поскольку церемония роз не состоялась из-за плохого самочувствия Тараса.
В новом выпуске главный герой провел с участницами еще одну неделю в Карпатах. С некоторыми девушками ему удалось сблизиться еще больше.
Кто покинул "Холостяк-14" в 7 выпуске
Эта церемония роз оказалась волнительной и быстро завершилась, поскольку Тарас Цымбалюк не смог на ней появиться. Однако, холостяк через ведущего Гришу Решетника передал имена девушек, которые получили заветную розу.
В их число не попало две участницы: Ольга и Оксана. В новом выпуске Цымбалюк пойдет с ними на двойное свидание и прояснит важные вопросы. Со свидания, согласно правилам, вернется только одна девушка.
До церемонии Тарас Цымбалюк решил попрощаться с Валерий Жуковской, поскольку почувствовал между ними барьер. Холостяк отправил ее домой сразу после разговора тет-а-тет.
Кто остался в шоу после 7 выпуска:
- Ирина Кулешина, 30-летняя бизнесвумен из Киева;
- Надин Головчук, 26-летняя модель из Хмельницкого;
- Ольга Дзундза, 38-летняя фитнес-тренер из Харькова;
- Оксана Шанюк, 30-летняя косметолог из Киева;
- Дарья Романец, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра;
- Ирина Пономаренко, 26-летняя модель из Хмельницкого;
- Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере.
