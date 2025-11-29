Такой церемонии роз никто не ожидал: кто покинул шоу "Холостяк-14" в седьмом выпуске

Борьбу за сердце Тараса продолжат 7 участниц

В пятницу, 28 ноября, вышел 7-й выпуск романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский актер Тарас Цымбалюк. В начале проекта он попрощался с Валерий Жуковской, а остальные девушки остались на проекте, поскольку церемония роз не состоялась из-за плохого самочувствия Тараса.

В новом выпуске главный герой провел с участницами еще одну неделю в Карпатах. С некоторыми девушками ему удалось сблизиться еще больше.

Кто покинул "Холостяк-14" в 7 выпуске

Эта церемония роз оказалась волнительной и быстро завершилась, поскольку Тарас Цымбалюк не смог на ней появиться. Однако, холостяк через ведущего Гришу Решетника передал имена девушек, которые получили заветную розу.

В их число не попало две участницы: Ольга и Оксана. В новом выпуске Цымбалюк пойдет с ними на двойное свидание и прояснит важные вопросы. Со свидания, согласно правилам, вернется только одна девушка.

В проекте остались 7 учасниц, но две не получили розу

До церемонии Тарас Цымбалюк решил попрощаться с Валерий Жуковской, поскольку почувствовал между ними барьер. Холостяк отправил ее домой сразу после разговора тет-а-тет.

Валерия Жуковская покинула "Холостяк"

Кто остался в шоу после 7 выпуска:

Ирина Кулешина , 30-летняя бизнесвумен из Киева;

, 30-летняя бизнесвумен из Киева; Надин Головчук , 26-летняя модель из Хмельницкого;

, 26-летняя модель из Хмельницкого; Ольга Дзундза, 38-летняя фитнес-тренер из Харькова;

38-летняя фитнес-тренер из Харькова; Оксана Шанюк , 30-летняя косметолог из Киева;

, 30-летняя косметолог из Киева; Дарья Романец , 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра;

, 28-летняя владелица свадебного агентства из Днепра; Ирина Пономаренко , 26-летняя модель из Хмельницкого;

, 26-летняя модель из Хмельницкого; Анастасия Половинкина, менеджер в милтек-сфере.

Кто остался в шоу после 7 выпуска Холостяка 2025

