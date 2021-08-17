Жінки з Афганістану зможуть бути телеведучими — таліби дали дозвіл.

Представники руху "Талібан", які в неділю, 15 серпня, захопили владу в Афганістані, дозволили жінкам бути ведучими телевізійних програм.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомив керівник відділу новин телеканалу "TOLOnews" Міраком Попал на сторінці в Twitter.

"Сьогодні ми відновили нашу трансляцію з ведучими-жінками. Наша ведуча в прямому ефірі в студії бере інтерв’ю у члена медіакоманди "Талібан ", — заявив Попал.

За даними телеканалу, напередодні представники руху прибули в комплекс телекомпанії TOLOnews в Кабулі, де перевірили зброю співробітників служби безпеки і конфіскували її, обіцяючи забезпечити безпеку телевізійного комплексу.

Відомо, що раніше таліби забороняли жінкам використовувати макіяж, показувати обличчя в громадських місцях, тим більше на екранах телебачення. Також під забороною були музика і кіно. Ті, хто порушував заборону, отримував у відповідь тілесні покарання.

Представник "Талібан", який дав інтерв’ю жінці-телеведучій, сказав, що це "було немислимо два десятиліття тому, коли таліби були при владі в останній раз".

Раніше "Телеграф" повідомляв про заборони та правила шаріату: як буде жити Афганістан під владою "Талібану".

Нагадуємо, що таке "Талібан", за що вони вбивають людей і як їм вдалося взяти владу в Афганістані.