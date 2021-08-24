"У нас фактически украли самолет": в МИД Украины рассказали о попытках срыва эвакуации из Кабула

Украинский самолет захватывали вооруженные люди

В Министерстве иностранных дел рассказали, как проходит эвакуация граждан из аэропорта Кабула. Несколько раз самолет с украинскими военными захватывали другие люди, а некоторые попытки эвакуации просто срывались.

Об этом во вторник, 24 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Громадському радіо".

По его словам, на прошлой неделе украинский самолет захватили неизвестные вооруженные люди и военным пришлось вылететь в Иран без украинцев на борту.

"Во вторник (17 августа — ред.) У нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — сообщил заместитель главы МИД.

Кроме того, отметил Енин, три последующие попытки эвакуации тоже не были успешными, ведь гражданам Украины не удавалось попасть на территорию аэропорта в Кабуле. Замминистра добавил, что прошлую неделю МИД работало в режиме "краш-теста".

Напомним, Украина осуществила уже три эвакуационных рейса из Кабула в Киев. Первым рейсом 16 августа эвакуировали 79 граждан, в их числе всемирно известная режиссер Карими.

Второй рейс, прибывший из Кабула в Киев 22 августа, эвакуировал 83 человека. В их числе граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности, дети, женщины. Кроме того, удалось эвакуировать украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом.

Третий рейс, как сообщал "Телеграф", прибыл из Кабула в Киев 23 августа с 98 лицами, среди которых 41 украинец и члены их семей. Интересно, что сразу после вылета украинского самолета из Кабула Афганистан закрыл дальнейшие вылеты.

По состоянию на сейчас в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, и сейчас МИД ищет способы их вернуть.