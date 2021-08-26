Афганістану передрекли серйозні гуманітарні проблеми через "Талібан"

Для того щоб подолати гуманітарну кризу Афганістану знадобиться 200 мільйонів доларів США допомоги.

Після приходу до влади Талібану 15 серпня в країні починається гуманітарна криза, яка може викликати брак продовольства.

Про це розповів виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі в інтерв’ю Reuters.

На межі голоду опинилися14 мільйонів чоловік. Країна пережила кілька сезонів посухи, а на тлі пандемії коронавірусу і збройного конфлікту ситуація погіршилася.

Також, багато країн, які раніше допомагали Афганістану гуманітаркою, відмовилися продовжувати співпрацю з режимом талібів.

Щоб подолати кризу потрібно 200 мільйонів доларів США, наполягають в ВПП. Вони сподіваються на допомогу Катару та інших країн Перської затоки, а також США. Гроші потрібні до вересня.

У програмі відзначили, що таліби гарантували їм незалежність і неупередженість, а також те, що допомога дійде до людей.

Раніше "Телеграф" писав, що таліби наступають на штат Панджшер, де залишилися непідконтрольні їм території Афганістану.