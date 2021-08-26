Афганистану предрекли серьезные гуманитарные проблемы из-за "Талибана"

Для того чтобы преодолеть гуманитарный кризис Афганистану понадобится 200 миллионов долларов США помощи.

После прихода к власти Талибана 15 августа в стране начинался гуманитарный кризис, который может вызвать нехватку продовольствия.

Об этом рассказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли в интервью Reuters.

На грани голода оказались 14 миллионов человек. Страна пережила несколько сезонов засухи, а на фоне пандемии коронавируса и вооруженного конфликта ситуация ухудшилась.

Также, многие страны, которые ранее помогали Афганистану гуманитаркой, отказались продолжать сотрудничество с режимом талибов.

Чтобы преодолеть кризис требуется 200 миллионов долларов США, настаивают в ВПП. Они надеются на помощь Катара и других государств Персидского залива, а также США. Деньги нужны к сентябрю.

В программе отметили, что талибы гарантировали им независимость и беспристрастность, а также то, что помощь дойдет до людей.

Ранее "Телеграф" писал, что талибы наступают на штат Панджшер, где остались неподконтрольные им территории Афганистана.