Україна готує четвертий евакуаційний рейс з Афганістану на 90 осіб, - Кулеба

За можливості Україна також евакуює з Кабула громадян інших держав

Українська влада заявила про підготовку четвертого евакуаційного рейсу для вивезення громадян з Афганістану. За попередніми даними, евакуації потребують близько сотні українців та членів їх сімей.

Про це у четвер, 26 серпня, під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз евакуації з Кабула потребують приблизно 90 осіб, серед яких громадяни України, члени їх родин та люди зі списків інших країн-партнерів, які надсилають запити Україні з проханням евакуювати з Афганістану їх громадян.

Кулеба зазначив, що пріоритет надаватиметься саме громадянам України, а інших людей евакуюють, якщо буде така можливість.

"Ми не зупинимося в поверненні громадян, доки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів бути вивезений", – заявив глава МЗС.

Міністр також розкрив деталі про попередні рейси. Зокрема, що військовий літак профінансувала Україна з держбюджету, а за цивільні літаки, які евакуювали людей, Україна не сплачувала, адже їх польоти організували завдяки політичним домовленностям.

Нагадаємо, що Україна трьома рейсами евакуювала з Афганістану понад 250 осіб. При цьому, за попередніми даними МЗС, евакуації з Кабулу потребують ще близько 50 громадян України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, евакуацію ускладнює той факт, що з аеропорту Кабула буквально після вильоту останнього українського евакуаційного борту заборонили всі подальші вильоти.