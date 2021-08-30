Озвучена причина перенесення зустрічі Зеленського з Байденом

На 31 серпня припадає останній евакуаційний день з Афганістану

Президент України Володимир Зеленський вирушить на зустріч з американським колегою Джо Байденом на день пізніше — 1 вересня, а не 31 серпня. Причиною цього стали теракти в Афганістані та останній евакуаційний день з аеропорту Кабула.

Про це пізно ввечері у неділю, 29 серпня, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, рішення про перенесення зустрічі президентів на 1 день є протокольним, а пояснення цьому — події в Афганістані та той факт, що 31 серпня — останній день евакуаційних процедур з аеропорту Кабула.

Радник голови ОП додав, що 31 серпня влада США має намір зосередитися саме на Афганістані.

«Враховуючи непередбачуваність і напруженість ситуації в Афганістані, не може виникати ніяких двозначностей через те, що американській стороні необхідне фокусування на цій темі в цей день» — зазначив Подоляк.

При цьому у західних дипломатичних колах, як повідомляє видання "Цензор.нет", зазначили, що Зеленський до перенесення зустрічі поставився з розумінням, адже Україна сама щойно евакуювала свої громадян з Афганістану.

Варто зазначити, що через події у Афганістані Джо Байден також переносив зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що довкола зустрічі Джо Байдена і Нафталі Беннета розгорілася справжня дискусія, однак не через заяви політиків, а через підозру, що президент США заснув.