Озвучена причина перенесення зустрічі Зеленського з Байденом
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На 31 серпня припадає останній евакуаційний день з Афганістану
Президент України Володимир Зеленський вирушить на зустріч з американським колегою Джо Байденом на день пізніше — 1 вересня, а не 31 серпня. Причиною цього стали теракти в Афганістані та останній евакуаційний день з аеропорту Кабула.
Про це пізно ввечері у неділю, 29 серпня, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна".
За його словами, рішення про перенесення зустрічі президентів на 1 день є протокольним, а пояснення цьому — події в Афганістані та той факт, що 31 серпня — останній день евакуаційних процедур з аеропорту Кабула.
Радник голови ОП додав, що 31 серпня влада США має намір зосередитися саме на Афганістані.
«Враховуючи непередбачуваність і напруженість ситуації в Афганістані, не може виникати ніяких двозначностей через те, що американській стороні необхідне фокусування на цій темі в цей день» — зазначив Подоляк.
При цьому у західних дипломатичних колах, як повідомляє видання "Цензор.нет", зазначили, що Зеленський до перенесення зустрічі поставився з розумінням, адже Україна сама щойно евакуювала свої громадян з Афганістану.
Варто зазначити, що через події у Афганістані Джо Байден також переносив зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що довкола зустрічі Джо Байдена і Нафталі Беннета розгорілася справжня дискусія, однак не через заяви політиків, а через підозру, що президент США заснув.
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