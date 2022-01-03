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У Росії визнали, що газ до Європи по "Північному потоку 2" може і не надійти

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Північний потік 2" має проблеми з сертифікацією Новина оновлена 03 січня 2022, 14:39
"Північний потік 2" має проблеми з сертифікацією

Німеччина може затягнути в експлуатацію російського газопроводу.

У Росії визнали, що незабаром газ по "Північному потоку 2" до Європи не надійде. Крім того, там не відкидають, що запуск газопроводу може взагалі не відбутися.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін у коментарі РІА.

За його словами, чинні регламенти сертифікації дозволяють розглядати введення газопроводу в експлуатацію не лише у першій інстанції, а й у другій. Це, каже Панкін, може призвести до того, що процедура сертифікації може тривати на місяці.

"Так, це може і до літа продовжитися", — сказав він.

Крім того, в російському МЗС не забули про можливість дорікнути США, які нібито можуть "сказати німцям" не купувати газ, що надходить по "Північному потоку 2".

Панков наголосив, що зрештою сертифікації газопроводу може і не відбутися.

Як повідомлялося раніше, будівництво газопроводу завершили 10 вересня 2021 року, проте газ ним досі не подали. Після зміни влади у Німеччині дедалі частіше звучать скептичні заяви щодо запуску в експлуатацію газопроводу.

Зокрема глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вказала, що "Північний потік 2" не відповідає вимогам Євросоюзу, а віцеканцлер країни Роберт Хабек взагалі назвав проєкт "геополітичною помилкою".

Представники партії "Союз 90/Зелені", яка входить до правлячої коаліції, наголошували, що питання експлуатації газопроводу стане предметом обговорення у разі початку можливого вторгнення Росії в Україну.

Теги:
#Німеччина #Росія #Північний потік-2
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