россия пригрозила Западу за военную помощь и добровольцев для Украины
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МИД рф в очередной раз отличился громким заявлением.
россия в очередной раз пригрозила Западу. В этот раз за предоставление военной помощи и добровольцев для Украины.
Громкие "предупреждения" сделала представитель МИД россии Мария Захарова, сообщают российские Telegram-каналы.
Якобы российские послы уже "предупредили" руководства стран, где они находятся.
"рф через свои посольства уведомила страны об ответственности, которую они понесут за любые "эксперименты" с военной помощью Украине или за направление так называемых добровольцев", — заявила Захарова.
Отметим, что после масштабного вторжения в Украину россия начала угрожать Швеции и Финляндии "серьезными последствиями" в случае их попыток стать членами НАТО.
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