россия пригрозила Западу за военную помощь и добровольцев для Украины

МИД рф в очередной раз отличился громким заявлением.

россия в очередной раз пригрозила Западу. В этот раз за предоставление военной помощи и добровольцев для Украины.

Громкие "предупреждения" сделала представитель МИД россии Мария Захарова, сообщают российские Telegram-каналы.

Якобы российские послы уже "предупредили" руководства стран, где они находятся.

"рф через свои посольства уведомила страны об ответственности, которую они понесут за любые "эксперименты" с военной помощью Украине или за направление так называемых добровольцев", — заявила Захарова.

Отметим, что после масштабного вторжения в Украину россия начала угрожать Швеции и Финляндии "серьезными последствиями" в случае их попыток стать членами НАТО.