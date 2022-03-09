Укр

россия пригрозила Западу за военную помощь и добровольцев для Украины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Мария Захарова Новость обновлена 09 марта 2022, 10:29
Мария Захарова

МИД рф в очередной раз отличился громким заявлением.

россия в очередной раз пригрозила Западу. В этот раз за предоставление военной помощи и добровольцев для Украины.

Громкие "предупреждения" сделала представитель МИД россии Мария Захарова, сообщают российские Telegram-каналы.

Якобы российские послы уже "предупредили" руководства стран, где они находятся.

"рф через свои посольства уведомила страны об ответственности, которую они понесут за любые "эксперименты" с военной помощью Украине или за направление так называемых добровольцев", — заявила Захарова.

Отметим, что после масштабного вторжения в Украину россия начала угрожать Швеции и Финляндии "серьезными последствиями" в случае их попыток стать членами НАТО.

Теги:
#НАТО #Россия #Захарова
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