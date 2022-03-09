В Киеве над Осокорками сбили российский самолет

Информации о жертвах среди мирного населения пока нет

В Киеве в небе на Левом берегу Днепра украинские бойцы сбили еще один вражеский самолет оккупантов.

Об этом в среду, 9 марта, сообщили на официальном сайте Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Иллюстративное фото: сбитый вражеский самолет в небе над столицей

Согласно предварительным сведениям, после точного попадания летательная машина упала прямо на один из жилых домов, который находится на территории Осокорков. Российский пилот успел катапультироваться, однако выжить ему все равно не удалось.

Информации о жертвах и пострадавших среди гражданского населения пока, к сожалению, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам удалось разбомбить еще один танк кафиров, пытавшийся убежать от расправы. Видео четкого выстрела украинских военных, после которого боевая машина армии россии выгорела дотла вместе с солдатами, попала в сеть.