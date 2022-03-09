Укр

В Киеве над Осокорками сбили российский самолет

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
543
Иллюстративное фото Новость обновлена 09 марта 2022, 15:44
Иллюстративное фото

Информации о жертвах среди мирного населения пока нет

В Киеве в небе на Левом берегу Днепра украинские бойцы сбили еще один вражеский самолет оккупантов.

Об этом в среду, 9 марта, сообщили на официальном сайте Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Иллюстративное фото: сбитый вражеский самолет в небе над столицей
Иллюстративное фото: сбитый вражеский самолет в небе над столицей

Согласно предварительным сведениям, после точного попадания летательная машина упала прямо на один из жилых домов, который находится на территории Осокорков. Российский пилот успел катапультироваться, однако выжить ему все равно не удалось.

Информации о жертвах и пострадавших среди гражданского населения пока, к сожалению, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам удалось разбомбить еще один танк кафиров, пытавшийся убежать от расправы. Видео четкого выстрела украинских военных, после которого боевая машина армии россии выгорела дотла вместе с солдатами, попала в сеть.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Літак
Владимир Зеленский
Украина
Подоляк рассказал, сколько раз русские покушались на жизнь Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Подоляк рассказал, сколько раз русские покушались на жизнь Зеленского
Дата публикации
Категория
Чернобыльская АЭС
ЧП на Чернобыльской станции: Кулеба сделал срочное заявление
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский подчеркнул гуманитарную миссию мира
"У нас война! Это же не пинг-понг!": новое обращение Зеленского
Дата публикации
Категория
Алексей Резников
"Я все понимаю": Резников обратился с важной просьбой к украинцам
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреливают украинские города
Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)