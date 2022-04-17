Укр

Кулеба подтвердил резонансное заявление Зеленского по Мариуполю

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 17 апреля 2022, 19:04
Дмитрий Кулеба

Украина и россия не ведут переговоров на высоком уровне.

Украина может прекратить переговоры с россией, если рф уничтожит группировку украинских войск в Мариуполе.

Об этом вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью CBS News.

Кулеба отметил, что в последнее время россия и Украина не устанавливали дипломатических контактов на уровне МИД, а действия россиян в Мариуполе могут стать "красной чертой" на пути переговоров.

"Ну, у нас действительно не было контактов с российскими дипломатами в последние недели на уровне министерств иностранных дел. Единственный контактный уровень – переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся. После Бучи стало особенно трудно продолжать общение с россиянами. Но, как сказал мой президент, Мариуполь может оказаться красной линией в переговорном процессе", — заявил Кулеба.

Напомним, в субботу в интервью украинским СМИ Зеленский сказал: "Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят может поставить точку на всех переговорах".

Ранее Зеленский заявил, что Украина может подписать два договора по результатам переговоров. Напомним, путин заявил о "тупике" в переговорном процессе.

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь #Владимир Зеленский #Дмитрий Кулеба
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