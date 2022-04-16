Мариуполь, точка в переговорах с рф и ядерное оружие: 10 громких заявлений Зеленского из нового интервью
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Верховный главнокомандующий пообщался с отечественными журналистами.
В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский дал интервью украинским онлайн медиа.
"Телеграф" приводит самые громкие заявления главы государства.
Президент Украины говорил о ситуации в Мариуполе, переговорах с россией и о Викторе Медведчуке, которого поймала СБУ.
- "Мариуполь… продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась".
- "Враг так боится украинских бойцов, что количество врага превышает в шесть раз. Есть несколько кругов блокировки Мариуполя".
- "Они (россияне – Ред.) относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли они сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск".
- "Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят может поставить точку на всех переговорах".
- "Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой – непосредственно ее отношений с РФ… Я считаю, это могут быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с россией".
- "На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы (стать гарантами безопасности – Ред.), – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю отдельно будет от ЕС …Я говорил отдельно с Урсулой (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – Ред.), отдельно с Шарлем Мишелем (председатель Европейского Совета Шарль Мишель – Ред.), Франция, Германия. Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны".
- "Они (россия – Ред.) хотят забрать какую-то нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь давление. Тогда это не о дипломатии. Зачем вы тогда встречаетесь? Зачем я буду встречаться, если их желание – захватить все государство?"
- "Роман Абрамович в составе (российской – Ред.) делегации, как мне говорили, представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и прекращение войны".
- Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют".
- "Не надо ждать от России, когда она будет применять ядерное оружие, миру нужно готовиться к этому. И речь не только об антидотах или бомбоубежищах. С ними (россиянами, — ред.) надо говорить, подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом".
Ранее в интервью CNN Зеленский назвал потери ВСУ в войне с россией. Кроме того, президент Украины предупредил мир о возможности применения тактического ядерного оружия россией в Украине.