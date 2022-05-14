Запам’ятають усі єврофани: відео виступу Kalush Orchestra на "Євробаченні" підкорює YouTube

Відео набрало найбільше переглядів, у порівнянні з рештою учасників конкурсу у 2022 році

Єфрофани продовжують переглядати виступи учасників "Євробачення-2022" на YouTube. На момент публікації цього матеріалу, відео номеру гурту Kalush Orchestra зібрало понад 4,7 млн переглядів. Нагадаємо, що українці виступили у першому півфіналі конкурсу у вівторок, 10 травня.

На другому місці за переглядами знаходиться представниця від Сербії Konstrakta (понад 3 млн), яка заспівала у другому півфіналі "Євробачення" 12 травня.

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На третьому місці знаходиться співачка Ronela Hajati з Албанії (2,7 млн), а на четвертому — іспанська співачка Chanel (2,3 млн).

Нагадаємо, що в суботу ввечері, 14 травня, відбудеться гранд-фінал 66-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", яке у 2022 році проходить у Турині, Італія. "Телеграф" вестиме текстову онлайн-трансляцію, щоб повідомляти вам про найцікавіші та найважливіші моменти фіналу.

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За день до фіналу відбулося традиційне жеребкування, під час якого став відомий порядок виступів фіналістів. Представник від України та безумовний фаворит букмекерів – гурт Kalush Orchestra виступатимуть у першій половині гранд-фіналу під номером 12.

Також "Телеграф" писав, що через вторгнення росії в Україну в лютому організаторами конкурсу було прийнято рішення усунути рф від участі. Крім того, у "простих росіян" відібрали право голосувати за найкращого виконавця цього року. У свою чергу росіяни активно обурюються можливою перемогою України на престижному міжнародному конкурсі у 2022 році.