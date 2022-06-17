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Альона Альона та Джері Хейл записали зворушливу пісню про війну (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Альона Альона та Джері Хейл Новина оновлена 17 червня 2022, 14:23
Альона Альона та Джері Хейл

Це третій спільний трек артисток за часів війни.

У п’ятницю, 17 червня, українська музична скарбничка поповнилася новим треком від популярних виконавиць – alyona alyona та Jerry Heil. Дівчата презентували чуттєву пісню про війну в Україні, яка отримала назву "Чому?".

Прем’єра відбулася на ютуб-каналі alyona alyona. Артистка зазначила, що коли Яна Шамаєва (Jerry Heil) надіслала їй текст приспіву, вона просто потонула.

"В мене є дуже багато запитань, на які дійсно мені складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, саме через те, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Я дуже часто зустрічаю людей, в яких виникають такі самі запитання і дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і тепер, давало відповіді на ці питання не такою ціною якою дає зараз", — додала Альона Альона.

У коментарях слухачі залишають безліч захоплених відгуків. Користувачі мережі хвалять і дякують артисткам за творчість.

Реакция на новую песню Алены Алены и Джерри Хейл
Реакция на новую песню Алены Алены и Джерри Хейл

Зазначимо, що патріотичний хіт також презентував і український співак Макс Барських. Пісню "Чекай мене", яка присвячена українським бійцям, артист вперше заспівав українською.

Також "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).