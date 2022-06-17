Алена Алена и Джерри Хейл записали трогательную песню о войне (видео)
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Это третий совместный трек артисток за время войны.
В пятницу, 17 июня, украинская музыкальная копилка пополнилась новым треком от популярных исполнительниц — alyona alyona и Jerry Heil. Девушки презентовали чувственную песню о войне в Украине, которая получила название "Чому?".
Премьера состоялась на ютуб-канале alyona alyona. Артистка отметила, что когда Яна Шамаева (Jerry Heil) прислала ей текст припева, она в нем просто утонула.
"У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас" — добавила Алена Алена.
В комментариях слушатели оставляют множество восторженных отзывов. Пользователи сети хвалят и благодарят артисток их за творчество.
Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.
Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).