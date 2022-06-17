Алена Алена и Джерри Хейл записали трогательную песню о войне (видео)

Это третий совместный трек артисток за время войны.

В пятницу, 17 июня, украинская музыкальная копилка пополнилась новым треком от популярных исполнительниц — alyona alyona и Jerry Heil. Девушки презентовали чувственную песню о войне в Украине, которая получила название "Чому?".

Премьера состоялась на ютуб-канале alyona alyona. Артистка отметила, что когда Яна Шамаева (Jerry Heil) прислала ей текст припева, она в нем просто утонула.

"У меня есть очень много вопросов, на которые действительно мне сложно сейчас искать ответы, но я их ищу именно потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас" — добавила Алена Алена.

В комментариях слушатели оставляют множество восторженных отзывов. Пользователи сети хвалят и благодарят артисток их за творчество.

Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.

Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).