У "Слузі народу" вигадали цікаве місце для Євробачення-2023

Богдан Яременко вирішив закрити питання щодо місця проведення "Євробачення-2023"

Після оглушливої перемоги українського гурту Kalush Orchestra на 66-му міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" багатьох почало цікавити питання щодо того, де країна-господарка проводитиме "Євробачення-2023".

Так, народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що найбільше заслуговують на інвестиції для гідного проведення "Євробачення" наступного року Чернігів та Харків. Найкраще підготовлений Київ, а найзручніше логістично для учасників — місто Львів. Проте, як вважає депутат, наймудрішим рішенням буде провести переговори із поляками.

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"Якщо вони погодяться спільно організувати Євробачення 2023 в Ряшеві чи в Перемишлі. Це буде і символ європейського єднання та солідарності, і турбота про безпеку, і вдячність за внесок Польщі та цих міст у допомогу українцям, і відсутність кордонів між Україною та Польщею (хоча би в якомусь сенсі), і дуже круте вибачення за наше музичне журі", — написав Яременко до Фейсбуку.

Нагадаємо, що українців дуже розчарувало журі від України, яке не віддало жодного балу польському виконавцю. У мережі наголошують, що за те, що поляки надають одну з найпотужніших підтримок Україні під час війни з росією, їх можна було б підтримати на пісенному конкурсі. Пізніше один із членів журі — українська співачка Ірина Федишин вирішила виправдати себе за низькі бали, чим зробила ще гірше.

Раніше повідомлялося, що український продюсер Ігор Кондратюк розповів, що для України означає перемога на "Євробаченні-2022" і де може пройти конкурс наступного року.