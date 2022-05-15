В "Слуге народа" придумали интересное место для Евровидения-2023

Богдан Яременко решил закрыть вопрос о месте проведения "Евровидения-2023"

После оглушительной победы украинской группы Kalush Orchestra на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" многих начал интересовать вопрос относительно того, где страна-хозяйка будет проводить "Евровидение-2023".

Так, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что больше всего заслуживают инвестиции для достойного проведения "Евровидения" в следующем году Чернигов и Харьков. Лучше подготовлен Киев, а самый удобный логистически для участников — город Львов. Однако, как считает депутат, самым мудрым решением будет провести переговоры с поляками.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Если они согласятся совместно организовать Евровидение 2023 в Ряшеве или в Перемышле. Это будет и символ европейского единения и солидарности, и забота о безопасности, и благодарность за вклад Польши и этих городов в помощь украинцам, и отсутствие границ между Украиной и Польшей (хотя бы в каком-то смысле), и очень крутое извинение за наше музыкальное жюри", — написал Яременко в Фейсбук.

Напомним, что украинцев очень разочаровало жюри от Украины, которое не отдало ни одного балла польскому исполнителю. В сети отмечают, что за то, что поляки оказывают одну из мощнейших поддержек Украине во время войны с россией, их можно было бы поддержать на песенном конкурсе. Позже один из членов жюри — украинская певица Ирина Федишин решила оправдать себя за низкие баллы, чем сделала еще хуже.

Ранее сообщалось, что украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что для Украины означает победа на "Евровидении-2022" и где может пройти конкурс в следующем году.