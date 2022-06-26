Друг детства и скандальный экс-продюсер Шатунова не приехал на прощание с певцом: названа причина

Попрощаться с артистом выстроилась километровая очередь из фанатов.

В воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с популярным советским и российским певцом, солистом легендарной группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым, который умер в возрасте 48 лет 23 июня. Стоит отметить, что на прощание пришло очень много поклонников артиста, а вот друг детства и экс-продюсер Андрей Разин своим присутствием память артиста не почтил.

Как сообщают росСМИ, на прощании был представитель Андрея Разина, Сергей Зверев, который и сообщил, что продюсер не приехал, потому, что не смог вырваться из-за плотного рабочего графика. При этом отметив, что смерть артиста оказала на Разина сильное воздействие.

"Очень хотел, но не получилось. Если выйдет вырваться, то на похороны попадет. Пока не получается", — сказал Зверев.

Отметим, что 26 июня проходит прощание с Юрием Шатуновым, а 28 июня пройдут официальные похороны артиста, на котором будут присутствовать только родные. Также известно, что певец будет кремирован, а часть праха захоронят в Германии.

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Напомним, что Разин вырос вместе с Шатуновым, и был его другом и даже кумом. Однако даже это не помешало ему активно судиться с умершим. Шатунов и Разин долгое время боролись за права на исполнение песен "Ласкового мая". Накануне смерти артиста, ему таки удалось вернуть права на главные хиты коллектива, однако петь он их уже не сможет.

Также стоит отметить, что из коллег-артистов на прощание с Шатуновым прислали букеты только два человека: Игорь Крутой и Андрей Малахов. "А так больше даже никто и не звонил. Тишина…" — отметил помощник артиста.

Что известно о смерти Юрия Шатунова

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти Юрия Шатунова. Есть информация, что вечер 22 июня он проводил в компании друзей. В какой-то момент певцу стало плохо. Удалось довезти его на машине скорой помощи до больницы, но там Шатунов умер. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность.

Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач, пояснив, что спровоцировало остановку сердца.

Напомним, что накануне стало известно о смерти российского певца Пьера Нарцисса. По словам его дочери, исполнитель хита "Шоколадный заяц" скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках.