Друг дитинства та скандальний екс-продюсер Шатунова не приїхав на прощання зі співаком: названо причину

Попрощатися з артистом вишикувалася кілометрова черга з фанатів.

У неділю, 26 червня, на Троєкурівському цвинтарі в Москві відбувається прощання з популярним радянським та російським співаком, солістом легендарного гурту "Ласковий май" Юрієм Шатуновим, який помер у віці 48 років 23 червня. Варто зазначити, що на прощання прийшло дуже багато шанувальників артиста, а ось друг дитинства та експродюсер Андрій Разін своєю присутністю пам’ять артиста не вшанував.

Як повідомляють росЗМІ, на прощанні був представник Андрія Разіна Сергій Зверєв, який і повідомив, що продюсер не приїхав, тому що не зміг вирватися через щільний робочий графік. При цьому наголосивши, що смерть артиста справила на Разіна сильний вплив.

"Дуже хотів, але не вийшло. Якщо вийде вирватися, то на похорон потрапить. Поки не виходить", — сказав Звєрєв.

Зазначимо, що 26 червня відбувається прощання з Юрієм Шатуновим, а 28 червня відбудеться офіційний похорон артиста, на якому будуть присутні тільки рідні. Також відомо, що співака буде кремовано, а частину праху поховають у Німеччині.

Читайте також: Категорія Lifestyle Не просто мовчав про війну: спливли подробиці ставлення Шатунова до українців Юрій Шатунов, котрий багато років жив у Німеччині, ніяк не реагував на тему війни в Україні

Нагадаємо, що Разін виріс разом із Шатуновим, і був його другом і навіть кумом. Однак навіть це не завадило йому активно позиватися до померлого. Шатунов і Разін довгий час виборювали права на виконання пісень "Ласкового мая". Напередодні смерті артиста йому таки вдалося повернути права на головні хіти колективу, проте співати він їх уже не зможе.

Також варто зазначити, що з колег-артистів на прощання з Шатуновим надіслали букети лише дві особи: Ігор Крутий та Андрій Малахов. " А так більше навіть ніхто й не дзвонив. Тиша..." — зазначив помічник артиста.

Що відомо про смерть Юрія Шатунова

У четвер, 23 червня, стало відомо про смерть Юрія Шатунова. Є інформація, що вечір 22 червня він проводив у компанії друзів. Якоїсь миті співаку стало погано. Вдалося довезти його машиною швидкої допомоги до лікарні, але там Шатунов помер. За попередніми даними, причиною смерті Юрія Шатунова стала гостра серцева недостатність.

Подробиці про стан Шатунова розповів лікар, пояснивши, що спровокувало зупинку серця.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про смерть російського співака П’єра Нарциса. За словами його дочки, виконавець хіта "Шоколадний заєць" помер у результаті зупинки серця під час операції на нирках.