Умер создатель "Ласкового мая"

Скончался автор известных хитов "Белые розы", "Розовый вечер" и "Седая ночь" Сергей Кузнецов

Спустя 137 дней после смерти Юрия Шатунова на 59 году жизни умер основатель группы "Ласковый май", композитор Сергей Кузнецов.

Как сообщает 56orb, Кузнецов еще 5 ноября провел концерт в российском Оренбурге в память об ушедшем из жизни в этом году Шатунове. Спустя два дня стало известно о смерти самого автора и создателя "Ласкового мая".

Что известно о Сергее Кузнецове

Долгое время продюсером легендарной группы был Андрей Разин, поэтому многие поклонники популярной в 80-х группы считали, что он и стал ее основателем. Но это неправда, ведь единственным создателем был именно Сергей Кузнецов.

Группа "Ласковый май", 1989 год

Кузнецов основал несколько музыкальных групп. В частности, "Чернила для пятого класса", "Стекловата", но самым популярным стал "Ласковый май". Именно композитор раскрыл талант воспитанника детского дома — Юрия Шатунова. Мужчины дружили, а в последние годы постоянно конфликтовали с продюсером Андреем Разиным.

Что известно о смерти Юрия Шатунова

В четверг, 23 июня, стало известно о смерти Юрия Шатунова. Есть информация, что вечер 22 июня он проводил в компании друзей. В какой-то момент певцу стало плохо. Удалось довезти его на машине скорой помощи до больницы, но там Шатунов умер. По предварительным данным, причиной смерти Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность. Подробности о состоянии Шатунова рассказал врач, пояснив, что спровоцировало остановку сердца.

На смерти исполнителя решила пропиариться Наташа Королева. В итоге подписчики раскритиковали выходку артистки.