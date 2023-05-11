Позивний "Олеся": на 95-му році життя померла зв’язкова командирів УПА

Прощання з Катериною Щербою відбудеться 12 травня

На 95 році життя перестало битися серце Катерини Щерби, котра була зв’язковою командирів УПА, у тому числі й Романа Шухевича. Жінка допомагала повстанцям на Франківщині упродовж 1943-1945 років.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Львівської міської ради, а також пише на своїй сторінці у Facebook мер Андрій Садовий.

"Вчора (10 травня, — Ред.) на 95-му році життя померла Катерина на псевдо "Олеся", яка була зв’язковою командирів УПА — Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку свого батька, Василя Бережанського, допомагала лікувати хворих і поранених повстанців. Вічна пам’ять людині, яка все життя присвятила Україні", — зазначив він.

Прощання в Катерині Щербі відбудеться 12 травня, о 13:00, у каплиці на вул. Пекарська, 52. Її поховають на Личаківському цвинтарі, на полі Почесних поховань 86А.

Що відомо про Катерину Щербу

Народилася 21 березня 1929 року в селі Острів Івано-Франківської області у сім’ї активістки "Союзу українок" та голови місцевої філії Товариства "Просвіта".

Навчалася в Рогатинській гімназії, потім вступила до учительської семінарії в Рогатині.

З 1943 по 1945 рік була зв’язковою командира УПА Романа Шухевича ("Тура"), командира 13-го військового округу УПА "Лисоня" Омеляна Польового ("Остапа") та Дмитра Карпенка ("Яструб"). Щоб допомагати військовим, Катерина пройшла курси медсестер.

Після закінчення війни жінка жила у Львові та працювала вчителем української мови та літератури. Після здобуття Україною незалежності Катерина Щерба стала одним із перших членів Громадської організації "Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)".

Катерина була одружена з заступником голови Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА, педагогом та громадським діячем Іваном Щербою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 листопада 2022 року пішов із життя син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій. Його серце перестало битися на 89-му році життя.