В 43 года жизнь певца оборвала болезнь: от чего 30 лет назад умер Назарий Яремчук и как выглядит его могила

Провели артиста в последний путь более 100 тысяч человек

Ровно 30 лет назад ушел в засветы выдающийся украинский исполнитель Назарий Назарович Яремчук. Артист скончался на 44 году жизни от тяжелой болезни.

Легендарный певец в 1987 году стал народным артистом УССР, а в 1996 и 2021 годах ему посмертно было присвоено звание лауреата Шевченковской премии и Героя Украины соответственно. "Телеграф" рассказывает, что известно о Назарии Яремчуке, личной жизни певца, причине смерти и как выглядит могила артиста.

Родная Буковина, "Смерічка" и смерть Ивасюка

Родился Назарий 30 ноября 1951 года в певческой семье в селе Ровня (ныне Вижница) Черновецкой области и был самым младшим из пяти детей. Его отец (на момент рождения Назария мужчине было 64 года) был церковным тенором, а мать – актрисой любительского театра и музыкантом.

Назарий Яремчук в детстве. Справа – дом, где родился певец. Фото: suspilne.media

После смерти отца матери пришлось отдать 12-летнего сына в школу-интернат. Там Назарий стал заниматься хоровым пением, а позже начал выходить на сцену с сольными выступлениями. После школы поступил на географический факультет Черновицкого университета. Работал сейсмографом, проходил курсы водителей по направлению военкомата. В 1969 году Яремчук познакомился с ансамблем "Смерічка" композитора Левка Дутковского (умер в 80 лет 2023-го) и вскоре присоединился к коллективу, где также были Василий Зинкевич и Владимир Ивасюк.

Ансамбль "Смерічка"

Музыканты с песней "Червона рута" выступили в финале фестиваля "Песня года 1971" в Москве и снискали всесоюзную славу. 1975 год ознаменовался кризисом в "Смерічці": коллектив обвиняли в "западном влиянии". Из-за давления Зинкевич, а впоследствии и Яремчук покинули ансамбль. Однако четыре года спустя Назарий возродил коллектив в новом составе и оставался ее неизменным руководителем до самой смерти. В 1979 году певец выпустил сольную пластинку "Незрівнянний світ краси" — одноименный биографический фильм о Яремчуке вышел в августе 2024 года.

Исполнитель сольно выступал на многочисленных фестивалях и конкурсах, гастролировал по всем республикам СССР, а также в странах Европы и Америки. Он давал концерты для военных в Афганистане, а после аварии на ЧАЭС выступал перед ликвидаторами в зоне отчуждения. Среди самых известных композиций артиста — "Червона рута", "Стожари" та "Гай, зелений гай".

Яремчук был близким другом Ивасюка и тяжело пережил его трагическую смерть в 1979 году. Несмотря на запрет КГБ, вместе с коллегами из "Смерічки" он принял участие в похоронах, возглавив траурное шествие с Дутковским и Зинкевичем. Благодаря их смелости прощание с Ивасюком превратилось в акт гражданского сопротивления.

Яремчук и Дутковский на похоронах Владимира Ивасюка во Львове, 22 мая 1979 года. Фото: suspilne.media

Две женитьбы и звездные дети

Первой женой Назария стала певица ансамбля Елена Шевченко. Они обручились в 1975 году, имели двух сыновей — Дмитрия и Назария. После развода дети остались с отцом.

Яремчук с первой женой Еленой Шевченко и детьми. Фото: znaki.fm

В 1991 году певец женился второй раз — на Дарье, которая уже имела дочь от первого брака. В 1993 году у пары родилась общая дочь Мария.

Певец со второй женой Дарьей. Фото: znaki.fm

Все трое детей Назария пошли по его пути. Сыновья создали группу "Братья Яремчуки" и основали фестиваль "Родина" (семья).

Братья Яремчуки и их сестра Мария

Ошибочный диагноз и потерянное время

Назарий Яремчук не дожил пять месяцев до своего 44-летия: его сердце остановилось 30 июня 1995 года в 10:20 утра. Болезнь пришла неожиданно: певец начал стремительно слабеть и худеть. Врачи долго не могли установить точный диагноз и около полутора месяцев лечили от язвы желудка. Лишь впоследствии стало известно, что это был рак.

Брат Дмитрий, проживавший в Канаде, помог найти клинику и оплатил лечение, однако после операции врач сообщил: шансов нет и мужчине осталось всего несколько месяцев. Несмотря на тяжелое состояние, Назарий до последнего выходил на сцену. Свой последний концерт он дал в мае 1995 года:

Где похоронен Яремчук: фото могилы

Прощание с артистом прошло 2 июля. Провести Яремчука в последний путь пришли более 100 тысяч человек.

Певец похоронен на Центральном кладбище Черновцов. На могиле установлена скульптура в виде лиры с крестом над ней.

Напомним, что помогал с лечением Назария его старший брат, живший в Канаде. "Телеграф" рассказывал, что известно о Дмитрии Яремчуке и его ненависти к советской власти.