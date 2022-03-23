У Зеленського відреагували на "газовий удар" путіна по Європі: Це новий фронт

Своїми діями росія відкрила повноцінний антиєвропейський фронт у сфері фінансів, наголосив Подоляк.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував доручення російського президента володимира путіна перевести оплату поставок російського газу на експорт до "недружніх країн" у російські рублі. Подоляк наголосив, що росія дуже боїться санкцій.

Відповідну посаду він опублікував у своєму Телеграмі.

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"Це ключовий їхній страх (крім хіба що ефективних дій ЗСУ, які лякають ще більше). Щоб хоч якось знизити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді. Наприклад, такі як перехід у розрахунках на юань або використання деяких азіатських банків для проведення об’ємних транзакцій із виплати боргів або закупівлі товарів. Або відмова повертати чужі літаки з подальшим переведенням вкраденого майна для використання на внутрішньому ринку", — зазначає радник голови ОП.

Подоляк наголошує, що такими діями росія відкрила повноцінний антиєвропейський фронт у сфері фінансів.

"Втім, як тільки росія офіційно відкрила і повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий. Слідом за тривалими ціновими спекуляціями на енергоринку путін заявив про переведення всіх розрахунків за російський газ для європейських споживачів у рублі і повну відмову від продажу ресурсів за долари/євро. Це, на думку Росії, явно спровокує деякі операційні провали в європейській енергосистемі і забезпечить проросійський тиск у відповідь на громадську думку на тлі агресії проти України. Не факт, звичайно. до ескалації. Перший – прямі загрози авіаударами або ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні", — пояснив радник глави ОП.

Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з Росії. Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.