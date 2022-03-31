В Германии хотят нанести сокрушительный удар по "Газпрому" и "Роснефти": детали

Российские нефтегазовые монополисты могут лишиться дочерних компаний в Германии

Германия рассматривает возможность национализации дочерних компаний российских "Газпрома" и "Роснефти".

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Отмечается, что вероятность дефицита энергоносителей заставляет правительство ФРГ искать новые возможности для сохранения энергетической стабильности. Однако есть вероятность, что российские энергетические компании, которые имеют критическое значение, могут причинить массовые сбои в поставках.

Поэтом Министерство финансов Германии прорабатывает ряд опций, одна из которых заключается в национализации дочерних компаний российских Газпрома и Роснефти.

В частности Gazprom Germania курирует большими газохранилищами, а Rosneft Deutschland является одним из ключевых игроков на местном рынке бензина и дизтоплива.

Как сообщалось ранее, россия после введения санкций со стороны Запада решила продавать газ и нефть "недружественным странам" за рубли, а также открывать для этого расчетные счета в российских банках. Однако на Западе на такой шантаж вестись не стали. В частности Германия заявила о том, что в контрактах предусмотрена оплата в долларах и евро и отказалась исполнять хотелки кровавого диктатора владимира путина, подчеркнув, что будет исполнять условия договоров.

Вместе с тем в правительстве ФРГ понимают, что отказаться от энергоносителей из россии за один день не получится.