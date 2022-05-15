Полонені "кадировці" в Україні не затримуються: журналіст пояснив причину (відео)

"Кадировців" дістають із полону в першу чергу

Український журналіст Володимир Золкін, який під час війни бере інтерв’ю у російських полонених, пояснив, чому він так і не поспілкувався з полоненими "кадировцями".

Золкін записав відеозвернення, в якому пояснив відсутність "кадировців" серед своїх "співрозмовників".

Журналіст розповів, що росія моментально робить запит на будь-якого "кадировця", який потрапив у полон. За такого полоненого рф готова віддати будь-якого українця за запитом Києва.

"Насправді ми не можемо поспілкуватися з "кадировцями" просто тому, що росія миттєво дає запит на будь-якого "кадировця", що потрапив у полон, і видає замість нього будь-якого українця на наш запит, будь-якого", — зазначив Золкін.

Раніше повідомлялося, що полонений російський солдат розповів Золкіну про самострілів в армії рф. За його словами, офіцер російської армії випадково застрелився уві сні в окопі.

Нагадаємо, у телефоні полоненого солдата російської армії знайшли відео, як його у Чечні "посилають" додому. 6 травня відбувся черговий обмін полоненими із російською стороною, додому повернувся 41 українець.