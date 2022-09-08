Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука спеціально для "Телеграфа":

Вже видно, що росіяни починають все більше ненавидіти жителів тимчасово окупованого Донбасу, куди Кремль зараз змушує спрямовувати з регіонів величезні гроші, намагаючись хоч якось підлікувати рани, завдані російською агресією. Авральними темпами вибудовуючи в знищених практично вщент містах міні-квартальчики, а то й потьомкінські села — і підносячи це як якесь "відродження Донбасу".

Такі критичні настрої в російських пабліках, у соцмережах (ВКонтака, Твіттері, Телеграмі) є досить давно. Причому це стосується не лише Донбасу, а й Криму теж, який як пилосос висмоктував та висмоктує гроші з російського держбюджету. І зараз, швидше за все, попри всю пропаганду такі настрої збільшуватимуться. Це неминуче.

Говорити про якусь хвилю і наближення до критичної точки поки що зарано. Як би там не було, пропаганда свою справу зробила та продовжує робити. Але кількість негативних висловлювань на адресу "звільнених" територій та їх мешканців – невпинно зростає.

На мою думку, з вигодою для України цю ситуацію могли б використати фахівці з ІПСО (інформаційно-психологічні операції). Природно, на користь нашої країни підвищувати кількість прибічників подібних тез, вносячи цим розбрат у внутрішню псевдоєдність "великого російського народу".

Думаю, руйнування цієї липової єдності ми побачимо у період до п’яти років. З усіма витікаючими.

У цьому сенсі мене приємно порадував недавній твіт американського генерала Бена Ходжеса, колишнього головнокомандувача військами США в Європі. Вперше (хоч я про це говорю з 2015 року) така високопоставлена медійна людина озвучила тезу про те, що кінцевою метою цієї війни має стати знищення російської імперії як держави у нинішньому вигляді.

І в цьому ж твіті Ходжес підкреслив, що до цього процесу мають бути готові американські військовослужбовці, які виявились не готові до розвалу СРСР. Тож поява подібних настроїв у публічній площині США особисто мені додає оптимізму.