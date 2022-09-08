Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа":

Уже видно, что россияне начинают всё больше ненавидеть жителей временно оккупированного Донбасса, куда Кремль сейчас заставляет направлять из регионов огромные деньги, пытаясь хоть как-то подлечить раны, нанесенные российской агрессией. Авральными темпами выстраивая в уничтоженных практически до основания городах мини-квартальчики, а то и потемкинские деревеньки – и преподнося это как некое "возрождение Донбасса".

Такие критические настроения в российских пабликах, в соцсетях (ВКонтаке, Твитере, Телеграмме) присутствуют достаточно давно. Причем это касается не только Донбасса, но и Крыма тоже, который как пылесос высасывал и высасывает деньги из российского госбюджета. И сейчас, скорее всего, несмотря на всю пропаганду, такие настроения будут увеличиваться. Это неизбежно.

Говорить о какой-то волне и приближении к критической точке пока рано. Как бы то ни было, пропаганда свое дело сделала и продолжает делать. Но количество негативных высказываний в адрес "освобожденных" территорий и их жителей – неуклонно растет.

С моей точки зрения, с выгодой для Украины эту ситуацию могли бы использовать специалисты по ИПСО (информационно-психологические операции). Естественно, в интересах нашей страны повышать количество сторонников подобных тезисов, внося тем самым раздор во внутреннее псевдоединство "великого русского народа".

Думаю, разрушение этого липового единства мы увидим в период до пяти лет. Со всеми вытекающими…

В этом смысле меня приятно порадовал недавний твит американского генерала Бена Ходжеса, бывшего главкома войсками США в Европе. Впервые (хоть я об этом говорю с 2015 года) такой высокопоставленный медийный человек озвучил тезис о том, что конечной целью этой войны должно стать уничтожение российской империи как государства в нынешнем виде.

И в этом же твите Ходжес подчеркнул, что к этому процессу должны быть готовы американские военнослужащие, оказавшиеся не готовы к развалу СССР. Так что появление подобных настроений в публичной плоскости США лично мне добавляет оптимизма.