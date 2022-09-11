"Його слово нічого не варте": Леонід Кучма про те, чи можна довіряти путіну

Український політик давно "розкусив" характер та "повадки" російського "вседержителя"

Другий президент України Леонід Кучма, який спрогнозував час закінчення війни з росією, неодноразово зустрічався з кремлівським диктатором володимиром путіним, і тому вважає, що російському "цареві" в жодному разі не можна довіряти.

Про це він сказав у коментарі "Телеграфу" у кулуарах 17-ї щорічної конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у суботу, 10 вересня.

Так, на запитання журналіста про те, чи не змінилася думка Леоніда Даниловича про те, що брати кредити у Росії небезпечно, оскільки "путін — страшна людина, яка може у відповідь зажадати набагато більшого", другий президент підтвердив незмінність своєї точки зору.

Екс-президент і досі вважає, що від кремлівського фюрера не варто чекати нічого корисного, тому що той не дотримує обіцянок і постійно бреше, що вже схоже на патологію.

"Нічого хорошого ми не повинні від нього чекати. Це – медичний діагноз", — вважає політик.

Леонід Кучма впевнений, що "головне – перемагати на полі бою і більше нічого".

На думку Кучми, сподіватися на путіна не має сенсу, адже він незліченну кількість разів брехав, що російські війська на кордоні – це лише навчання, що Росія ніколи не вторгнеться в Україну і т.д.

"Його слово взагалі нічого не варте", — виніс свій вердикт володимиру путіну другий президент України.

Коментар Леоніда Кучми "Телеграфу"

Нагадаємо, що чинний президент України Володимир Зеленський, який також виступив на конференції YES, розповів, чому нашій країні і нашим співгромадянам потрібно обов’язково витримати випробування, яким країну піддаватиме зима та підступний російський ворог.